Bambino morto congelato. La mamma lo ha lasciato a dormire fuori, a – 20 gradi RABBIA SUL WEB: bambino di sette mesi morto congelato. Sua madre lo ha lasciato fuori al balcone, a dormire da solo.

L’orribile tragedia è accaduta la scorsa domenica, in Russia. Un bambino di soli sette mesi, è morto congelato, dopo che sua madre lo ha lasciato fuori al balcone, con temperature a -20 gradi, per circa cinque ore. Secondo quanto riportato, la donna avrebbe dichiarato di aver lasciato suo figlio fuori, con l’intento di riprenderlo dopo pochi minuti, ma di essersi poi dimenticata dove si trovava, per poi averlo ricordato ore dopo, quando era ormai troppo tardi.

L’intento della donna, era quello di far dormire il bambino all’aria aperta. Quando si è resa conto della gravità della situazione, ha riportato il piccolo in casa ed ha cercato di rianimarlo, ma ogni suo tentativo è stato vano. Il bambino era già morto.

Il Ministero della Salute russo ha lanciato un appello, tramite la propria pagina Instagram, per raccomandarsi con tutti i genitori, di non lasciare i propri figli fuori, da soli al freddo.

Ne consegue l’ipotermia, una condizione che porta il corpo di un essere umano, a dei livelli troppo inferiori perché le funzioni vitali continuino ad essere attive e quindi alla morte.

Purtroppo ogni anno, viene registrato un numero sempre maggiore di bambini morti nel mondo, a causa della negligenza dei genitori.

Lasciare un bambino di sette mesi, per cinque ore, fuori al freddo, da solo, a meno venti gradi, è impensabile.

Le autorità sono intervenute sulla vicenda ed hanno controllato l’abitazione di famiglia, ma non sono state ancora rese note, le decisioni prese nei confronti della donna.

Nei prossimi giorni verranno sicuramente divulgati altri dettagli.

Un’altra tragedia è accaduta a Reggio Calabria, dove una ragazza di sedici anni, è morta a causa della meningite. Con il nuovo anno, sono già diversi i casi registrati. Tutta l’Italia è in allarme.

Purtroppo la ragazza è arrivata in ospedale già in gravi condizioni. Leggete tutta la notizia QUI.