Sun Zhuo era piccolissimo quando è stato portato via dalla sua famiglia. Il bambino rapito a soli 4 anni, dopo 14 anni è stato ritrovato dai suoi genitori naturali, che hanno potuto finalmente riabbracciarlo. Non ha mai saputo nulla del rapimento fino a oggi. È sempre stato trattato bene. Quindi il ragazzo oggi 18enne ha deciso di rimanere a vivere con la sua famiglia di rapitori.

Aveva 4 anni quando è sparito nel nulla. Sun Zhuo non si trovava più da nessuna parte. Tanti ipotizzavano che non lo avrebbero mai ritrovato vivo. E invece dopo 14 anni il ragazzo, che oggi ne ha 18 di anni, ha potuto riabbracciare i suoi genitori naturali.

Mamma e papà non avevano mai perso le speranze di poterlo riabbracciare. E così è stato, dopo 14 anni di incertezze e di paure per le sue sorti. Ma per il padre, Sun Haiyang, e la mamma, Peng Siying, che vivono a Shenzen, nella provincia cinese del Guangdong, un’amara sorpresa.

Il ragazzo ha potuto così riabbracciare i suoi genitori, dopo 14 anni di silenzio. Lui non sapeva di essere stato rapito, ha sempre vissuto bene con la famiglia che di fatto lo ha cresciuto e non è mai stato trattato male. Anche se ora sa la verità.

Nonostante questo, con tutta probabilità Sun Zhuo non ritornerà a casa dalla sua famiglia originaria. Il ragazzo stesso, infatti, ha detto che vorrebbe continuare a vivere con chi lo ha cresciuto negli ultimi 14 anni. Nonostante la famiglia sia, ovviamente, indagata per rapimento.

Bambino rapito a 4 anni: vuole rimanere a stare con i rapitori

Sun Zhuo è solo uno dei tanti bambini rapiti in Cina e venduti a famiglie che non potevano avere figli naturalmente. Lui ha scoperto del rapimento solo quando pochi giorni fa la polizia lo ha chiamato.

I genitori sono comunque lieti del fatto che stia bene e sia stato trattato bene, anche se la speranza è che resti con loro: