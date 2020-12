Bambino sconfigge la leucemia a 4 anni e dopo tante sedute di chemioterapia

Questa è una bellissima storia che ci arriva da uno dei tanti ospedali in cui non si combatte solo il coronavirus. Bambino sconfigge la leucemia dopo una lunga battaglia, durante quasi un centinaio di sedute di chemioterapia. Il bambino ha solo 4 anni, ma la vita è già stata dura nei suoi confronti: ma lui è un combattente.

Santiago Morales è un bambino di soli 4 anni che ha dimostrato di avere una grandissima forza. Ha dovuto subire più di 90 sedute di chemioterapia in piena emergenza coronavirus prima di poter festeggiare la fine di una lunga battaglia.

La sua storia è stata raccontata dagli stessi genitori alla televisione spagnola Telemundo. Santiago non ha mai avuto problemi di salute, fino a quando a gennaio 2020 ha ricevuto una diagnosi di leucemia.

Aveva bisogno di cure urgenti per poter sperare di guarire ed evitare tutte le complicazioni di questa malattia del sangue, un tumore molto comune purtroppo tra i bambini. Una cosa non facile visto che ci troviamo nel mezzo di una crisi sanitaria.

Il bambino ha dovuto affrontare le cure senza avere i genitori accanto, visto che non potevano stare insieme a lui. Non poteva ricevere visite e ha dovuto affrontare tutto da solo. Ma dopo 8 mesi di trattamento, 30 giorni di ospedale e 93 sedute di chemioterapia è stato dimesso.

Il papà ha raccontato che ora il bambino è in remissione. È tornato a casa, ma dovrà continuare a essere tenuto sotto controllo per i prossimi due anni, prima di poter dichiarare vinta definitivamente la sua lotta contro il tumore del sangue.

Il trattamento non è finito completamente. Non possiamo pensare che non soffrirà più, ma siamo sulla buona strada.