Un povero bambino senza regali di Natale a scuola, mentre tutti i compagni spacchettano i doni che le maestre hanno consegnato loro. Le insegnanti lo hanno escluso perché secondo loro non meritava niente, dal momento che era stato cattivo. I genitori del piccolo ovviamente hanno denunciato l’accaduto: come si può compiere un’azione del genere?

Questa triste storia ci arriva dalla Versilia. Era l’ultimo giorno di scuola in un istituto dell’infanzia primaria della Toscana, quando la maestre hanno consegnato i pensierini natalizi a tutti i loro alunni. A tutti tranne uno.

Soltanto un bambino della classe, infatti, non ha ricevuto niente. E quando è tornato a casa i genitori del bambino di 4 anni hanno voluto indagare perché lui era l’unico a essere tornato a casa a mani vuote.

Le insegnanti hanno spiegato alla mamma che il bambino era troppo agitato. Non aveva fatto il bravo e per questo non aveva ricevuto niente. Il regalo era pronto e se si sarebbe comportato bene glielo avrebbero dato a gennaio, perché al momento non lo meritava.

La mamma ha raccontato quanto accaduto su Facebook ed è andata anche dalla preside per chiedere spiegazioni su quella che sembra una vera e propria punizione, con un fine educativo però, secondo quanto riportato dalle maestre.

Il bambino senza regali a Natale cambierà scuola

La mamma, che ha scritto anche alla dirigente, ha detto che probabilmente il figlio cambierà scuola.

Mio figlio non tornerà in quella scuola. Ne chiederò il trasferimento in un’altra scuola dell’infanzia e che siano presi provvedimenti nei confronti delle maestre.

La mamma parla di una vera e propria violenza. Ammette che il figlio è un po’ agitato, ma non capisce il perché debba essere umiliato in quel modo a 4 anni.

La preside si è scusata e il provveditore ha deciso che prenderà provvedimenti nei confronti delle maestre.