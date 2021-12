Oggi ti raccontiamo la storia di un bambino che è stato soprannominato Mowgli alla nascita, per una particolarità dei suoi capelli. Il bimbo, infatti, è nato con una folta chioma di capelli neri. Erano davvero tantissimi e sembrava proprio il protagonista del cartone animato Disney tratto dal celebre romanzo “Il libro della giungla”.

Fonte foto da Facebook di Mirror Mums

Oscar Jones è un bambino che ha fatto innamorare di sé tutti quanti. Assomiglia tantissimo a Mowgli, protagonista de “Il libro della giungla”. E non siamo i primi a pensarlo, visto che il piccolo sin dalla nascita è proprio soprannominato con il nome del protagonista di questa storia.

Il bimbo è infatti nato con 5 centimetri di capelli neri in testa. Una folta chioma che i genitori e i medici vedevano già dalle ecografie, anche se pensavano che al massimo fossero lunghi un centimetro, non così tanto.

I genitori non potevano credere ai loro occhi dalla quantità di capelli che aveva in testa. Lo hanno portato dal parrucchiere quando aveva solo 8 settimane di vita. Quando la maggior parte dei neonati non ha un capello in testa.

I genitori del bambino Sara Morris, una donna di 36 anni, e Joshua Jones, un uomo di 29 anni, hanno detto che spesso le persone fanno loro dei complimenti, per i capelli bellissimi del figlio.

Fonte foto da Facebook di Mirror Mums

Oscar Jones, il bambino soprannominato Mowgli per i suoi capelli

Non riuscivamo a credere a quanti capelli avesse quando è nato! Non è qualcosa che si vede molto spesso! I suoi capelli erano, e sono ancora, molto spessi e nerissimi. Io e Joshua li abbiamo castani, ma comunque in questo assomiglia di più al papà.

Fonte foto da Facebook di Mirror Mums

A 20 settimane Oscar è ancora un bel capellone.