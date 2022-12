La comunità di Vazzola, cittadina in provincia di Treviso, in Veneto, è in lutto per la prematura scomparsa di Barbara Broggi. La donna di 45 anni era a casa da sola quando improvvisamente ha avuto un malore che non le ha dato scampo. Il marito camionista, via per lavoro, non riuscendo a contattarla ha chiesto a un’amica di andare a controllare: è stata lei a scoprire il suo corpo già privo di vita.

La donna di 45 anni ha avuto un malore improvviso quando era a casa da solo. I colleghi della Amorim Cork Italia, non vedendola arrivare al lavoro, si sono preoccupati, perché quando era assente era solita avvisare sempre. Anche il marito non riusciva a mettersi in contatto con lei.

L’uomo lavora come camionista e non era a casa. Non ricevendo risposta al telefono, preoccupato per lei, aveva chiesto a un’amica di famiglia di andare a controllare. L’amica aveva le chiavi di casa. Quando è entrata, però, ha trovato il corpo senza vita della 45enne.

Il malore non ha dato scampo alla donna di 45 anni, che non aveva mai dato segnali di malessere o possibili patologie. Un malore che l’ha portata via all’affetto dei suoi cari. L’amica ha prontamente chiamato i soccorritori del 118, ma non hanno potuto aiutarla.

I sanitari, arrivati velocemente a casa dopo la chiamata dell’amica, hanno provato il tutto per tutto, ma per la donna, che godeva di ottima salute non c’è erato nulla da fare. Tutti la ricordano come una persona solare, amante degli animali e della vita.

Barbara Broggi, il ricordo dei suoi colleghi di lavoro