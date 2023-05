Sono rimaste coinvolte in un incidente che non ha dato loro scampo

Ancora due giovanissime vittime della strada: avevano rispettivamente solo 17 e 19 anni Barbara Brotto ed Eralda Spahillari, le due amiche che hanno perso la vita nel Trevigiano, il 4 marzo scorso. La Procura di Treviso ha chiesto una perizia sulla dinamica dell’incidente, per capire se uno dei due automobilisti sia in grado di sostenere il processo.

Saranno tre le perizie sull’incidente stradale che è avvenuto a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso il 4 marzo scorso. Su quella strada persero la vita due ragazze giovanissime, la 17enne Barbara Brotto e la 19enne Eralda Spahillari.

La Procura di Treviso indaga sul caso. Ha anche chiesto e ottenuto dal Gip una perizia in incidente probatorio sulla dinamica dell’incidente. Anche per capire se uno dei due automobilisti indagati, rimasto ferito gravemente, sia in grado di sostenere il processo.

Il riferimento è al fidanzato 20enne di Eralda, iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di delitto stradale. Indagato anche un amico di 19 anni che era alla guida dell’altra auto coinvolta.

Gli inquirenti ipotizzano che chi era alla guida della BMW 420 Grand Coupè, dove le due amiche hanno trovato la morte, stesse gareggiando con la Volkswagen Polo con a bordo altri amici. L’auto ha finito la sua folle corsa contro un platano.

La Procura cerca di chiarire la dinamica che ha portato al decesso di Barbara Brotto ed Eralda Spahillari

La triplice perizia richiesta dalla Procura comprende una valutazione psichiatrica dell’automobilista 20enne che non è in pericolo di vita, ma che ha riportato lesioni molto gravi e resta ricoverato in ospedale. Oltre a una perizia cinematica e una perizia tecnica informatica sui cellulari.

Fondamentale ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e se i due autisti fossero distratti o meno dal telefonino. I famigliari delle due ragazze hanno accolto con favore le tre perizie. richieste dal pm Gabriella Cama. Perizie che il Gip Carlo Isidoro Colombo ha già fissato per lunedì 22 maggio, per conferire gli incarichi.