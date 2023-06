Si chiamava Barbara Trentinaglia la donna deceduta in strada a Quarto d’Altino, in provincia di Venezia. Nel sinistro che ha avuto luogo in quel tratto di strada anche un uomo è rimasto ferito e si trova ora ricoverato in ospedale. La donna aveva 57 anni ed era originaria di Mestre. Stava andando al lavoro quando ha perso la vita.

La donna di 57 anni ha perso la vita nello scontro tra due automobili, avvenuto la scorsa notte a Quarto d’Altino in provincia di Venezia, in via Trezze. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la sua vita.

I soccorritori sono arrivati subito. Anche i vigili del fuoco, arrivati da San Donà e Mestre, hanno prontamente soccorso gli occupanti delle due auto, mettendole in sicurezza. Erano finite fuoristrada sotto il piano stradale. La donna alla guida ha perso subito la vita.

Nonostante i tentativi dei sanitari del Suem, che hanno provato a rianimare la donna di 57 anni, per lei non c’è stato nulla da fare. Non hanno potuto far altro che dichiarare il suo decesso.

L’altro automobilista coinvolto nel sinistro è rimasto lievemente ferito. E si trova ora ricoverato in ospedale. Nel frattempo, i Carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi del caso, anche per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Per Barbara Trentinaglia non c’è stato niente da fare: è deceduta subito

La donna di 57 anni era a bordo della sua Lancia Y, andanda completamente distrutta nel frontale con la Mercedes C180 guidata da un aragazzo di 20 anni, che si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita.

Cosa è successo deve essere verificato dai Carabinieri, che hanno raccolto prove e fatto i rilievi. In Procura hanno aperto un fascicolo, ma dovrà essere chiarita la dinamica di quanto accaduto. Non si sa chi ha invaso la corsia di marcia opposta o preché. I rilievi tecnici dovranno dare risposta.