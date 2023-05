Sono quattro le persone che purtroppo hanno perso la vita dopo essere rimaste intrappolate nella barca che si è ribaltata sul Lago Maggiore a seguito di una tromba d’aria. Gli occupanti dell’imbarcazione sono stati colti all’improvviso e non sono riusciti a mettersi in salvo. Quando i soccorritori hanno raggiunto la barca con cui erano usciti per una gita, non hanno potuto più far niente per loro.

L’incidente ha avuto luogo nella serata di domenica 28 maggio. Per il forte maltempo, una barca sul Lago Maggiore si è ribaltata. Le quattro persone che hanno perso la vita sono un viaggiatore israeliano, una coppia di turisti italiane e la moglie del comandante, di origini russe.

Ania Bozhkova è la donna di 50 di origini russe che ha perso la vita sull’imbarcazione del compagno, con cui conviveva. Anche lei aveva deciso di partecipare alla gita per trascorrere un po’ di tempo con lui, che noleggiava l’imbarcazione per permettere ai turisti di ammirare le bellezze del Lago Maggiore.

Domenica 28 maggio a bordo della barca c’erano 25 persone: si festeggiava una festa di compleanno. Le due vittime italiane sono Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi. Entrambi erano due agenti segreti del Comparto intelligence.

Claudio Alonzi aveva 62 anni, era sposato e aveva due figli. Tiziana Barnobi, invece, era una donna triestina di 53 anni, residente a Roma: era sposata e mamma di un figlio che non ha ancora raggiunto la maggiore età. Erano a bordo della barca per festeggiare il compleanno di un amico.

Barca ribaltata sul Lago Maggiore, 25 le persone a bordo: in 4 perdono la vita rimanendo incastrate sotto

Oltre alla donna russa e ai due agenti segreti italiani, a bordo c’era anche un uomo israeliano di 50 anni, pensionato delle forze di sicurezza, come confermato dal Ministero degli Esteri a Gerusalemme.

Come fatto sapere, il “console israeliano a Roma, assieme con il Dipartimento degli israeliani all’estero del ministero, sta operando per portare la salma in Israele“.