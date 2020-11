Figli di genitori positivi all’asilo come se niente fosse. Questa storia ci arriva da Bari, dove è stata scoperta una situazione che ha davvero dell’incredibile. Mamma e papà, positivi al Coronavirus, in quarantena a casa. E i loro bambini liberi di andare all’asilo, nonostante sia altamente sconsigliato.

L’amministrazione locale di Bari ha scoperto, tramite incrocio dei dati presenti all’Anagrafe e nelle scuole dell’infanzia, un caso davvero incredibile.

I genitori, asintomatici, erano risultati positivi al Coronavirus. Per questo dovevano stare in isolamento domiciliare come obbligo di legge e come previsto in questi casi.

Peccato che i loro figli andassero regolarmente all’asilo. Essendo contatti diretti di persone positive, conviventi tra l’altro, dovevano rimanere a casa. E invece hanno messo a rischio compagni e personale scolastico.

L’amministrazione di Bari ha scoperto almeno due casi accertati, ma si stanno continuando le ricerche per smascherare altri “furbetti” che con i loro comportamenti mettono tutti quanti a rischio.

La scoperta è avvenuta tramite un sistema che incrocia le banche dati dell’Anagrafe e delle scuole dell’infanzia e dei nidi comunali, volto a controllare la mobilità delle persone in quarantena perché contagiate.

Siamo partiti dagli elenchi a nostra disposizione delle persone positive. E per ognuno, tramite l’Anagrafe, abbiamo ricostruito il nucleo familiare convivente, individuando le fasce d’età di ogni componente. Con particolare attenzione agli under 18.

I figli di genitori positivi non possono e non devono andare a scuola o uscire di casa

Dopo la scoperta, l’amministrazione ha attivato il protocollo, avvisando le scuole ed evitando ulteriori rischi per bambini e personale della scuola.

Nel barese in pochi giorni sono aumentati i contagi in classe: solo in città sono stati chiusi 5 istituti, 1 asilo e 2 classi per contagi tra alunni, insegnanti e personale scolastico, mentre in Puglia si è deciso di chiudere le scuole.