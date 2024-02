Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, perché si sono lasciati? Emerso il vero motivo della rottura

Le storie di amore e le amicizie molte volte finiscono per le motivazioni più varie. Nel caso della coppie famose ovviamente tale rottura finisce al centro di gossip e scandali. I VIP molto spesso condividono le loro giornate su i loro account social e proprio attraverso questi è possibile vedere nuove storie d’amore nascere e la fine di alcune di queste. Esattamente come la storia d’amore tra Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez che, a quanto pare, ha raggiunto il punto di rottura definitivo.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, modella e presentatrice di origini argentine, da anni calpesta la scena italiana, sia televisiva che non. Negli anni, con le sue storie d’amore, ha tenuto milioni di italiani incollati agli schermi, in attesa di risvolti. A partire dalla travolgente e travagliata storia con Stefano de Martino, fino a giungere alla sua ultima love story con Elio Lorenzoni. Ma anche questa sarebbe giunta al termine.

Già da diverso tempo circolavano alcuni pettegolezzi che sostenevano la crisi tra i due amanti. A quanto pare non erano solo voci di corridoio, e proprio come predetto da Fabrizio Corona, anche l’ultima storia di Belen è finita. Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano, aveva pubblicato sui social diverse foto con la show girl ma già da diverso tempo non apparivano più insieme.

Ad aumentare ancora di più i dubbi è stata la foto postata da Belen qualche giorno fa mano nella mano, ma non si sa con chi. Molti fan sostengono che queste storie d’amore, spesso siano solo per attirare attenzioni e pubblicità. Belen e Lorenzo si conoscono da 12 anni per motivi di lavoro e sarebbe stato proprio Fabrizio Corona a presentarli all’epoca. Dopo una breve ma intensa storia d’amore tutto sembra finito nel silenzio proprio come era iniziato.

La donna risponde ai commenti dei fan quasi sempre, ma ancora non si è esposta in modo chiaro a riguardo. Ma da i suoi post e dalle diverse storie si poteva capire la fine della relazione tra Belen ed Elio.