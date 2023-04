In lacrime la modella Bella Hadid parla dell’infezione della mascella che l’ha colpita. E di come ogni giorno sia sempre più difficile affrontare tutti i sintomi che la malattia di Lyme, che le è stata diagnosticata, comporta. Una situazione sicuramente non facile, che la modella ha deciso di raccontare sui social. Per parlare della patologia e di tutti quei pazienti che sono nelle sue stesse condizioni.

Due mesi dopo aver festeggiato cinque mesi di sobrietà, la modella di 26 anni parla della patologia che sta affrontando dal 2012. Recentemente ha dovuto subire un intervento chirurgico di emergenza del canale radicolare. E purtroppo ha sviluppato un’infezione di basso grado sotto il dente vicino.

Il dente dovrà essere estratto per poter cercare di porre rimedio a un’infezione che la modella si porta dietro ormai da un po’ di tempo, curata con antibiotici e altre medicine. La sua pelle “scoppia in modo casuale“, aveva raccontato, parlando anche di lesioni ovunque.

La modella con più di 65 milioni di follower sui social, proprio sui suoi canali online racconta quello che le sta accadendo, mettendo in allarme tutti i fan per le sue condizioni di salute.

Fondamentalmente, il dolore ai nervi della mia mascella ha finito per scendere lungo tutto il mio meridiano del mio corpo, e al tatto, ovunque lungo tutto il mio corpo attraverso tutti i miei linfonodi. Quanto dolore, amici miei. Qualcosa di veramente diverso. Davvero diverso.

La modella Bella Hadid parla dell’infezione della mascella sui social

Per la modella non è facile affrontare la malattia di Lyme, si sente diversa, il suo corpo non è più lo stesso di prima.