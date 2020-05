Bergamo, bambino di 10 anni morto schiacciato in un cassonetto Tragedia a Bergamo: bambino di 10 anni trovato morto schiacciato in un cassonetto per vestiti

La vicenda è accaduta in provincia di Bergamo, precisamente a Boltiere, dove un bambino di 10 anni è morto schiacciato in un cassonetto. Secondo le notizie riportate, a rendersi conto di quanto accaduto, è stata una donna, che passando sul punto dell’incidente, ha notato questo corpicino incastrato all’interno di un cassonetto per la raccolta dei vestiti.

Sul posto sono giunti i soccorritori, gli uomini di Vigili del Fuoco e i paramedici, che hanno liberato il bambino e poi lo hanno trasportato d’urgenza immediata, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Purtroppo, nonostante i disperati tentativi del team ospedaliero per salvargli la vita, per il bambino non c’è stato niente da fare. È stato dichiarato morto la sera dello stesso giorno, ieri 19 maggio.

Le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini, per capire l’esatta dinamica dei fatti e ricostruire gli attimi prima della morte del bambino. Per il momento, sembrerebbe che dietro l’incidente, ci siano problemi economici. Il piccolo, Karim Android Bamba, era seguito dagli assistenti sociali, insieme ai suoi altri quattro fratellini. La loro situazione economica era purtroppo grave e vivevano in condizioni disastrose.

Si pensa che il bambino abbia cercato di arrampicarsi, usando dei sacchi come scala, ma l’ingranaggio del cassonetto si sarebbe chiuso proprio mentre lui cercava di infilarsi, schiacciandogli il torace.

La testimone della scena ha raccontato che mentre stava passando per quella strada, ha visto i piedi nudi di un bambino uscire dal bidone. Quando ha realizzato ciò che era successo, ha lanciato subito l’allarme.

Gli agenti continueranno ad investigare, per capire perché il piccolo si trovasse da solo per strada e come siano andati davvero i fatti.

Non sono state rese note notizie riguardo la famiglia. Nelle prossime ore, verranno diffusi nuovi aggiornamenti.