Hanno bevuto l’acqua e si sono sentiti male, 27 bambini e alcuni educatori sono finiti in ospedale.

La vicenda è accaduta lo scorso sabato, 16 luglio, a Maru a Puegnago, precisamente nel b&b Nonna Marì. Secondo quanto diffuso da Brescia Today, i minori avevano tutti età compresa tra i 7 e i 14 anni, mentre gli educatori tra i 20 e i 26 anni.

Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire cosa sia accaduto nel b&b e cosa abbia portato al malessere di tutti gli ospiti. Si pensa che siano stati intossicati dal cloro, forse per una probabile contaminazione.

Dopo l’allarme, lanciato intorno alle 23:00, otto mezzi di soccorso hanno raggiunto il posto e gli operatori sanitari hanno trasportato in ospedale 27 bambini.

I sintomi subito dopo cena

Subito dopo cena, tutti i pazienti hanno iniziato a presentare sintomi come vomito, nausea e forte mal di testa. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita e, sempre secondo le prime notizie diffuse, i medici hanno parlato di un’intossicazione causata dall’acqua che gli ospiti hanno bevuto. Sono stati trasportati dalle ambulanze in codici giallo e verde.

Le indagini per i 27 bambini intossicati nel b&b

La polizia ha subito avviato un’indagine all’interno del b&b. Lo scopo è quello di capire se il liquido contaminato si trovi all’interno della struttura o in qualche posto vicino che i minori hanno visitato e nel quale potrebbero aver bevuto l’acqua. Nessun altro abitante della zona ha presentato gli stessi sintomi o è finito in ospedale a seguito di un’intossicazione.

Fortunatamente la vicenda è finita bene, ma bisognerà attendere la fine delle indagini, per poter scoprire la natura dell’acqua contaminata e come sia finita nel corpo dei 27 bambini e di alcuni dei loro educatori. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire la vicenda. Le prime verifiche effettuate hanno escluso problemi all’acquedotto.

Notizia in fase di aggiornamento.