Aveva solo 18 anni Biagio Lombardo ed era molto conosciuto in zona, in quanto era un apprezzato volontario della sede locale della Croce Rossa. Purtroppo ha perso la vita in sella alla sua moto, in un sinistro che, purtroppo, non gli ha dato scampo. Il ragazzo siciliano ha perso la vita lungo la strada statale 115, in provincia di Trapani.

Biagio Lombardo è deceduto in seguito a un terribile incidente stradale che ha avuto luogo sulla strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, in provincia di Trapani. Il 18enne era in sella alla sua moto, nel tratto di strada Tra Mazara del Vallo e Marsala.

I motivi del sinistro, avvenuto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio 2024, sono ancora tutti da accertare. Quello che sappiamo è che la moto, improvvisamente, è andata a scontrarsi contro un’auto. Entrambe procedevano lungo lo stesso senso di marcia quando i due mezzi hanno impattato.

Per Biagio i soccorritori del 118 subito intervenuti, insieme ai Vigili del Fuoco, non hanno potuto far nulla. L’impatto con l’asfalto non gli ha dato scampo. Praticamente ha perso la vita sul colpo.

In seguito allo schianto, l’auto è finita fuori strada. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre l’autista di 24 anni, trasportato subito in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni di salute. I Carabinieri hanno subito eseguito tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

L’addio a Biagio Lombardo da parte della sede di Mazara del Vallo della Croce Rossa Italiana

A ricordarlo sono anche i colleghi volontari del Comitato di Mazara del Vallo della Croce Rossa italiana, presso cui il giovane ragazzo di 18 anni prestava servizio.

Fonte foto da Pixabay