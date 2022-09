Biagio Noto non ce l’ha fatta: si è spento a 27 anni dopo un mese di ricovero

Biagio Noto non ce l’ha fatta, dopo un mese di ricovero, il suo cuore si è fermato per sempre. Aveva soltanto 27 anni.

La notizia si è rapidamente diffusa tra gli abitanti e sui social. Tantissime persone sono ancora incredule per quanto accaduto. Biagio Noto era stato colpito da un malore circa un mese fa. Da quel momento, è rimasto ricoverato all’ospedale di Palermo.

I medici hanno fatto il possibile per tenerlo in vita e per cercare di migliorare la sua situazione. Purtroppo dopo un mese sono stati costretti ad arrendersi. Il cuore del ragazzo di 27 anni si è fermato per sempre.

Nessuno si sarebbe mai aspettato di dover dire addio a quel ragazzo solare, molto conosciuto in Sicilia per aver lavorato in diversi locali durante l’estate.

I medici hanno individuato come causa del decesso un aneurisma cerebrale. Era originario di Castelvetrano, un comune italiano in provincia di Trapani.

I messaggi di addio per la scomparsa di Biagio Noto

Sono tantissime le persone, che dopo la straziante notizia, hanno pubblicato foto di Biagio Noto, accompagnandole da messaggi di addio e da ricordi che per sempre vivranno dei loro cuori:

Fai buon viaggio piccolo angelo. Eri un ragazzo fantastico sempre con il sorriso e disponibile per tutti in qualsiasi momento. Ti voglio bene ❤️. Mi mancherai tantissimo eri come un fratello per me ❤️😢. Condoglianze alla famiglia Noto. 🙏🏻

Condoglianze alla famiglia Noto per la loro grande perdita.. oggi ci ha lasciati un grande ragazzo, Un gran lavoratore, un simpaticone, un ragazzo rispettoso e gentilissimo! Un ragazzo che è sempre stato l’amico di tutti! 😓🥺 Ciao Biagio, riposa in pace. Anche se così non doveva andare! 🥺