Fan preoccupati per Bianca Atzei in ospedale per problemi di salute decisamente seri. La showgirl italiana ha avuto anche la polmonite. Il fidanzato della giovane ragazza, in dolce attesa del loro primo figlio, ha voluto spiegare a tutti coloro che amano la sua compagna e la seguono sui social quali sono le sue condizioni di salute.

Bianca Atzei sta lentamente migliorando ed è in fase di guarigione, come ha scritto il fidanzato Stefano Corti sui social. Non è stato facile per la donna in dolce attesa, dal momento che, oltre alla polmonite, il famoso volto televisivo ha avuto anche altri problemi di salute.

La ragazza è dovuta rimanere in ospedale per qualche tempo. Aveva la polmonite e altri problemi che hanno costretto i medici a tenerla sotto controllo 24 ore su 24. I fan si erano insospettiti dal momento che da qualche giorno non scriveva più niente sui social.

In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma ancora ricoverata, nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto si possa tornare a casa.

Queste le parole del compagno del famoso volto televisivo, incinta del suo primo figlio e ricoverata in ospedale. L’uomo le è sempre stato accanto e ora può dare buone notizie ai suoi follower.

Bianca Atzei in ospedale: le sue condizioni di salute sarebbero in ripresa

La nota presentatrice tv è in attesa di un bambino, che nascerà a breve e si chiamerà, come annunciato da poco dalla coppia, Noa Alexander.