Un bidello salva la vita a una studentessa, che si era lanciata dalla finestra della sua scuola. Secondo quanto raccontato da Franco Rotunno, dopo aver sentito le urla degli insegnanti presenti e dei suoi studenti, è corso a vedere cosa stava accadendo. Ha avuto la prontezza di riflessi di intervenire appena in tempo per evitare il peggio.

Franco Rotunno, presso l’Istituto Pellati di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, è già stato ribattezzato come il bidello eroe. Il collaboratore scolastico ha avuto la prontezza di riflessi di afferrare una ragazza di 16 anni che aveva deciso di buttarsi dalla finestra del secondo piano della scuola.

L’uomo è riuscito a evitare una tragedia. Sia la studentessa di 16 anni sia il collaboratore scolastico hanno ricevuto immediatamente i primi soccorsi. Poi il trasferimento al Pronto Soccorso. La giovane sta bene, non è in pericolo di vita.

Sono scosso ed emozionato appena ho avvertito le urla di una docente in cortile sono uscito di corsa e ho visto la ragazza in piedi sul davanzale. Speravo cambiasse idea invece si è lanciata, così mi sono messo in traiettoria e ce l’ho fatta, l’ho agguantata.

Questo il racconto del collaboratore scolastico, intervistato dai giornalisti de La Stampa. Per fortuna ha sentito le urla della professoressa e si è trovato nel posto giusto al momento giusto, riuscendo a prenderla al volo.

Bidello salva la vita a una studentessa a Nizza Monferrato: Franco Rotunno è considerato un eroe

Sono felice e allo stesso tempo rattristato per il fatto accaduto. Purtroppo non è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, anni fa assistetti a un tentativo di suicidio che finì tragicamente. Ora sono contento che la ragazza stia bene, è la cosa più importante.

La studentessa è un soggetto fragile, che vive in una comunità della zona. Era da sola in classe, era appena entrata, quando è salita sul davanzale per buttarsi di sotto.