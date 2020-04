Bimba annegata nel canale, le ipotesi degli inquirenti Bimba annegata a due anni. Aperto fascicolo d'indagine. Ecco le prime ipotesi degli inquirenti su ciò che è accaduto..

Una vicenda davvero drammatica, è quella che è accaduta nella giornata di domenica cinque aprile, a Ciano, in provincia di Treviso, dove la piccola Alejssa Bjaram, di soli due anni, ha perso la vita, cadendo nel canale Brentella, vicino casa sua. Tutti i tentativi di soccorrerla, sono stati del tutto vani.

I suoi genitori non si erano resi conto che si era allontanata. A lanciare l’allarme, infatti, è stata una loro vicina ed alcune persone che stavano passando in quella zona.

La Procura di Treviso, ora, ha aperto un fascicolo d’indagine, per omicidio colposo ed omessa vigilanza, della bimba. Per il momento, però, non è stato iscritto ancora nessuno nel registro.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, Alejssa Bjaram, era fuori casa a giocare con sua madre su un’altalena. Erano le tredici circa.

All’improvviso, si è allontanata ed è scivolata nel canale Brentella. I suoi genitori non si erano resi conto della tragedia, ma a lanciare l’allarme sono state alcune persone, che hanno visto tutta la scena. Un passante si è anche tuffato in acqua per provare a salvare la piccola, ma dopo che la corrente l’ha trasportata per trecento metri, per lei non c’è stato nulla da fare.

Gli inquirenti, ora, hanno ascoltato i nonni, la madre ed il padre della bimba e stanno cercando di capire come intervenire in questa drammatica vicenda.

Il pm Giulio Caprarola, ha disposto anche l’autopsia sul corpo della bimba, anche se per il momento non ci sono dubbi che il suo decesso sia avvenuto per annegamento.

Lo scopo dell’inchiesta, è quello dell’attribuzione di eventuali responsabilità su ciò che è accaduto. Nelle ultime ore, è emerso che i due genitori hanno anche un’altra neonata.

Per il momento, il tutto sembra stato causato da una distrazione, che per la piccola è stata fatale. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.