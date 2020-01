Bimba deceduta nell’incendio a Servigliano, il racconto della madre Bimba morta nell'incendio a Servigliano: la madre ha raccontato ciò che è accaduto in quei minuti. Ecco cosa ha detto

Nei giorni scorsi a Servigliano, in provincia di Fermo, un’abitazione è andata in fiamme e purtroppo ha portato al decesso di una bambina di soli sei anni. Per lei, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori dell’ambulanza, non c’è stato nulla da fare.

La vicenda ha sconvolto l’intera comunità ma soprattutto, i familiari della piccola. La madre, di origini bulgare, ha provato a salvarle la vita, ma non è riuscita a tornare nella casa.

L’incendio è partito dalla cucina e le forze dell’ordine, stanno indagando per capire da cosa sia stato causato e come sia andata tutta la dinamica.

In casa c’erano la mamma e le due bambine, una di sei ed una di cinque anni. La donna, intorno alle due e cinquanta del mattino, si è svegliata a causa dell’odore acre che c’era nell’abitazione.

Quando si è resa conto di ciò che stava accadendo, ha svegliato entrambe le sue figlie e dopo aver messo in salvo la più piccola, voleva tornare dentro per salvare l’altra bimba, ma le fiamme erano diventate troppo alte.

“Stavamo dormendo insieme sullo stesso letto e una volta portata in salvo la più piccola, sono tornata indietro per prendere l’altra mia figlia. C’era troppo fumo, non mi faceva respirare e il calore mi ustionava la pelle.

Per fortuna sono arrivati i carabinieri, poi i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a tirare fuori la mia bambina!” Ha raccontato la giovane mamma, sotto shock, prima di sapere che la sua piccola era deceduta.

Gli inquirenti ora stanno lavorando per ricostruire l’intera dinamica. Le due bambine nate a Sant’Omero in provincia di Teramo, si erano trasferite da poco con i genitori a Servigliano. Gli agenti vogliono anche capire, il motivo per cui il loro papà non era in casa al momento dell’incendio.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

