Bimba destinata a non crescere: Abigail Lee avrà sempre le dimensioni di una bambola

Abigail Lee è una bimba destinata a non crescere mai e a rimanere sempre grossa come una bambola. Ecco la sua storia e come hanno scoperto questa sua sindrome

Si chiama Abigail Lee la bimba destinata a non crescere mai. Avrà sempre le dimensioni di una bambola e i genitori si sono dovuti rassegnare a questa condizione da quando i medici hanno presentato loro una diagnosi dura da accettare. La piccola, che vive in Louisiana, negli Stati Uniti d’America, dovrà convivere per sempre con questa sindrome: oggi ha 4 anni.

Abigail Lee è una bambina di quattro anni nata con una rara condizione medica. La sua vita sarà molto diversa da quelli dei suoi coetanei, perché lei non potrà mai crescere come loro. Quando aveva due anni pesava solo sei chili e mezzo e indossava ancora abiti da neonati, perché era incredibilmente piccola.

Ancor prima della sua nascita, Emily e Brian, i suoi genitori, sapevano che Abigail sarebbe stata diversa. In un’ecografia i medici avevano visto che non stava crescendo come previsto e alla fine ha smesso del tutto di crescere. L’hanno dovuta far nascere con parto cesareo: pesava appena un chilo e mezzo alla nascita e dopo otto settimana non è cresciuta per niente.

I medici hanno diagnosticato alla bambina un nanismo primordiale osteodisplastico microcefalico di tipo II, o MOPD di tipo 2 in breve.

Quando ero incinta, era sempre tre settimane indietro nel suo sviluppo. Ho fatto un cesareo alla 36a settimana e lei è stata mandata direttamente in terapia intensiva. Stava facendo tutto normalmente, respirava e mangiava bene ma era piccola. Quando le è stato diagnosticato, non avevamo mai sentito parlare di questo tipo di ‘nanismo’, quindi non avevamo assolutamente idea di cosa fosse.

La storia della bimba destinata a non crescere mai ha commosso tutti quanti

A causa della sua rara condizione, non si prevede che Abigail diventi mai più alta di 60 centimetri. Può indossare solo vestiti per neonati: i genitori non sanno come fare quando non vorrà più indossare i body.

Sicuramente una situazione non facile per una famiglia che, però, si sta rimboccando le maniche per garantire un futuro alla piccola.