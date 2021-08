Terribile incidente domestico a Gorizia, dove una bimba di 1 anno è rimasta ustionata con l’acqua bollente. La piccola ha ustioni su torace, collo e viso a causa di una pentola di acqua bollente sul fuoco. Era a casa con la mamma e subito è stata soccorsa e trasferita in ospedale dove si trova in prognosi riservata.

La piccola di soli 13 mesi si trova ricoverata in gravi condizioni presso il Centro Grandi Ustionati di Padova. L’incidente domestico ha avuto luogo intorno alle ore 13 di lunedì 23 agosto, quando una pentola piena di acqua bollente che si trovava sui fornelli in cucina le si è rovesciata addosso.

Subito la mamma ha chiamato i soccorsi, che hanno prestato le prime cure per poi trasportare la bambina all’ospedale di Gorizia. Da qui è stato reso necessario il trasferimento d’urgenza nell’ospedale di Padova, tramite elisoccorso.

La mamma si trovava ai fornelli per cucinare. La bambina di 13 mesi si sarebbe avvicinata a lei proprio mentre una pentola piena di acqua era arrivata a bollore. Ancora non si è capito come sia potuto accadere, ma la pentola si è rovesciata sulla piccola.

L’acqua bollente ha raggiunto la bambina colpendola al volto, al collo e al torace, causandole ustioni gravi. La mamma ha subito chiamato i soccorsi giunti a casa della bambina di soli 13 mesi in pochissimi minuti, con un’ambulanza per il trasferimento in ospedale.

Bimba di 1 anno ustionata e in prognosi riservata

Dopo l’arrivo all’ospedale di Gorizia, al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, in via Fatebenefratelli, i medici hanno prestato le prime cure. Ma le ustioni erano così gravi così hanno deciso per il trasferimento al Centro Grandi Ustionati di Padova.

A preoccupare soprattutto le ustioni al collo e al torace e le sue condizioni di salute sembrano critiche.