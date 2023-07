Una sorella è in condizioni serie in ospedale

Tragedia in Sardegna. Una bimba di 10 anni è deceduta annegata in mare a Oristano. Si trovava sulla battigia a giocare con le due sorelle. In quel momento il vento era molto forte e le onde erano molto alte. Purtroppo si è trovata in difficoltà e non è più riuscita a tornare a riva. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un’altra sorella, invece, è ricoverata in ospedale: le sue condizioni sono serie.

Il fatto ha avuto luogo nella città di Tresnuraghes, in provincia di Oristano, in Sardegna. La ragazzina di 10 anni ha perso la vita nel pomeriggio del 20 luglio 2023, nella zona di mare di Porto Alabe.

Secondo quanto emerso, la bambina stava giocando sul bagnasciuga. Con lei c’erano le due sorelle maggiori di 15 e 17 anni. Improvvisamente, un’onda anomala le ha travolte e le ha trascinate in acqua. Lei non ce l’ha fatta a riemergere.

Le tre sorelle erano al mare con un’amica di famiglia che non le ha mai perse d’occhio. Infatti, quando ha visto la corrente trascinarle via ha subito chiamato i soccorsi.

Un turista ha immediatamente sfidato il mare per aiutarle, così come un bagnino e poi anche una motovedetta della Capitaneria di Porto di Bosa. Sono stati attimi concitati, poi l’amara scoperta del corpo della bimba ormai privo di vita.

Per la ragazzina di 10 anni non c’è stato da fare. Il suo corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera, ormai privo di vita. La Capitaneria di Porto ha riportato invece a riva una delle due sorelle, mentre la terza è stata tratta in salvo dal bagnino e dal turista intervenuti.

La ragazzina di 15 anni si trova ora ricoverata in ospedale, per sindrome da annegamento. Mentre la sorella di 17 anni non ha avuto conseguenze preoccupanti. Solo 2 mesi fa le tre ragazze hanno perso la loro mamma.