Si trova in una comunità protetta la bimba di 17 mesi che era stata ricoverata in diversi ospedali, per delle abrasioni che aveva sul corpo. Il Giudice ha disposto l’allontanamento dal padre e l’arresto di sua madre, accusata di avergliele procurate.

Nella mattina di venerdì 3 marzo durante una puntata di Mattino 5, programma che va in onda su Canale Cinque, ha deciso di rompere il silenzio il papà, che all’improvviso si è ritrovato senza figlia e con la moglie in casa circondariale. L’uomo in un messaggio audio, ha detto:

Sto soffrendo molto per questa situazione, mi hanno tolto figlia e moglie, non capisco più niente, non so dov’è mia figlia, non posso vederla, non posso abbracciarla, non so dov’è.

Dopo il messaggio del papà, anche il legale che lo assiste ha voluto dire la sua opinione sull’accaduto. L’avvocato nell’intervista ha dichiarato:

Ci sono tante verità, il mio assistito ha la sua, non ha motivo di sospettare della moglie. Si dichiara all’oscuro di qualsiasi fatto che possa aver pregiudicato la situazione della bambina. Il padre aveva relazione con moglie e bimba e portava in ospedale una borsa con i ricambi del caso: c’è stata la preservazione della scena del crimine? Sappiamo cosa il padre ha portato?

Bimba di 17 mesi con abrasioni: i fatti

Il triste episodio di questa piccola è venuto a galla nei primi giorni di febbraio. Nei mesi precedenti era stata ricoverata in diversi ospedali, nella provincia di Varese. Aveva delle abrasioni sul corpo e nessuno capiva il motivo.

Tuttavia, è solo dopo un ricovero al Policlinico di Milano che i medici hanno iniziato ad avere dei sospetti su sua madre. Le forze dell’ordine hanno messo delle telecamere nascoste nella camera ed è proprio da questi filmati che è emersa la verità.

Era proprio la mamma a provocarle quelle abrasioni, spruzzandole un deodorante spray sul corpo. Da quel momento si trova in arresto ed ha più volte chiesto della figlia e di poter essere trasferita ai domiciliari. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa triste vicenda.