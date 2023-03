Dove è finita Oaklee Snow, la bimba di 2 anni scomparsa il 9 febbraio scorso? La mamma di Oaklee, Madison Marshall, è finita in manette nel North Caroline, ma della piccola si sono perse le tracce, da quando la donna, insieme al fidanzato, ha portato lei e il fratello a Indianapolis. Tutti stanno cercando la piccolina.

Il 19 gennaio scorso la mamma di 22 anni, Madison Marshall, insieme al fidanzato di 25 anni, Roan Waters, avevano portato Oaklee e suo fratello di 7 mesi a Indianapolis. La bambina con gli occhi azzurri e i capelli biondi è stata poi vista l’ultima volta il 9 febbraio.

Il 3 marzo la polizia del Colorado ha arrestato il ragazzo di 25 anni compagno della mamma di Oaklee Snow. Le accuse sono pesanti: abusi su minori, aggressione domestica, percosse. La madre 22enne, invece, è finita in manette per abbandono di minori, in riferimento al fratellino di Oaklee, Cleaton Snow, già trovato e consegnato alla donna.

Della sorellina di 2 anni, però, nessuna traccia. Mentre il fratello di soli 7 mesi ha fatto ritorno a casa, di Oaklee non si sa più nulla da quel 9 febbraio, quando è stata vista per l’ultima volta in una casa a sud del centro di Indianapolis.

La madre dice che dormiva ed “era priva di sensi, non si muoveva, avvolta in una coperta e la madre avrebbe dovuta portarla in ospedale. Ma la bimba in ospedale non è mai arrivata“, come riferito dallo sceriffo.

Bimba di 2 anni scomparsa, tutta l’America è in apprensione per Oaklee

Tutta l’America è con il fiato sospeso per la scomaprsa di Oaklee. Non si sa nulla e si hanno pochi indizi a disposizione, anche se gli occhi sono puntati sui genitori, con problemi di tossicodipendenza.

Al momento, però, i genitori non sono accusati di rapimento e la bambina risulta ancora dispersa, anche se si teme per lei il peggio.