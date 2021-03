A Cisliano, comune in provincia di Milano, una tragedia ha gettato nello choc tutta la popolazione. Una bimba di 2 anni uccisa dalla madre nella notte: la donna, poi, avrebbe tentato il suicidio. La terribile vicenda ha avuto luogo poco dopo la mezzanotte di lunedì 8 marzo. Quando i soccorritori sono arrivati, purtroppo per la piccola era ormai troppo tardi.

Intorno all’1 di notte di lunedì 8 marzo 2021, a Cisliano, in provincia di Milano, una donna di 41 anni, italiana, ha ucciso la figlia. La coppia si trovava all’interno della loro abitazione e la mamma avrebbe in seguito tentato il suicidio.

Il corpo ormai privo di vita è stato trovato dai militari che hanno chiesto l’intervento dei soccorritori, arrivati sul poco con un’ambulanza e un’auto medica. Purtroppo però per la piccola non c’era più niente da fare: era già morta.

Secondo quanto riportato dai soccorritori che sono intervenuti nel vano tentativo di salvare la vita alla bambina di due anni, sul suo corpo non c’erano evidenti segni di visioni. Secondo una prima ricostruzione forse la mamma l’ha uccisa soffocandola.

In casa c’era solo lei: i poliziotti l’hanno trovata con delle ferite, che probabilmente lei si è inferta da sola, nel tentativo di suicidarsi dopo aver ucciso la sua bambina che aveva solo 2 anni. La chiamata di soccorso al 112 sarebbe stata fatta da un uomo di 44 anni, forse l’ex marito, che lei aveva chiamato per dirgli che la figlia non esisteva più.

Bimba di 2 anni uccisa dalla madre: indagano i Carabinieri

I Carabinieri della locale stazione di Abbiategrasso, comune sempre in provincia di Milano, indagano sul caso.

La donna si trova ricoverata al momento in ospedale. Quando i Carabinieri, entrati in casa forzando una finestra dell’appartamento, l’hanno trovata era in stato di incoscienza e con delle ferite da taglio agli arti superiori. La donna è piantonata dagli agenti.