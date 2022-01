È in gravi condizioni di salute ricoverata presso l’ospedale pediatrico Regina Margherita del capoluogo piemontese una piccola paziente. La bimba di 3 anni cade dal quarto piano a Torino, in un palazzo di via Milano, riportando ferite molto gravi. Tempestivo l’intervento dei soccorritori: i medici le stanno prestando tutte le cure possibili.

La piccola è caduta dal quarto piano di un condominio in centro, nella serata di giovedì 13 gennaio 2022. Erano circa le 21.45 quando il 118 ha ricevuto la chiamata della proprietaria di una panetteria che vive nello stesso palazzo di via Milano 18, raccontando l’accaduto.

I mezzi di soccorso hanno prontamente raggiunto il luogo dell’incidente e i sanitari hanno prestato le prime cure sul posto. Subito hanno capito che le sue condizioni di salute erano gravi e l’hanno accompagnata d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale infantile, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

La povera bambina ha fatto un volo nel vuoto di circa 12 metri che le ha causato un grave trauma cranico, un trauma toracico e diverse fratture su tutto il corpo. Durante la notte, presso la struttura sanitaria torinese i medici l’hanno sottoposta a un intervento neurochirurgico.

Sul caso indagano gli agenti della Questura insieme alla Squadra Mobile di Torino. A quanto pare quando la piccola è precipitata nel vuoto insieme a lei in casa non c’era nessuno.

Bimba di 3 anni cade dal quarto piano a Torino: era sola in casa?

Gli agenti hanno già interrogato i genitori e i vicini di casa. Mamma e papà forse, nel momento in cui la piccina è caduta, non erano in quella casa, ma in due case diverse. Il patrigno è apparso di stato in ubriachezza.

Anche i vicini della coppia sono stati interrogati per poter capire cosa sia accaduto quella sera. Forse la piccola è sfuggita al controllo del patrigno, ha aperto la porta di casa e sia caduta dal ballatoio.