Bimba di 3 anni investita da un’auto in retromarcia

Un incidente stradale ha coinvolto una bambina di tre anni a Cremosano, in provincia di Cremona, lasciandola in gravi condizioni. L’episodio si è verificato intorno alle 19, quando la piccola è stata travolta da un’auto in un parcheggio. Gli operatori del 118 sono accorsi immediatamente sul posto, dopo di che la bambina è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Bergamo per ricevere le cure necessarie.

Dettagli dell’incidente

Le prime indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato che la bambina si trovava nei pressi della vettura dei genitori. L’incidente sarebbe avvenuto mentre un automobilista stava effettuando manovre, presumibilmente in retromarcia, senza accorgersi della presenza della piccola. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nei parcheggi e alla visibilità per gli automobilisti.

Versioni contrastanti

Le testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente presentano due versioni contrastanti. Da un lato, il padre della bambina sostiene che sua figlia sia stata colpita dall’auto, provocando la sua caduta a terra. Dall’altro lato, l’automobilista, un uomo di 85 anni al volante di una Opel Karl, dichiara che non ci sia stato alcun impatto. Questa divergenza di opinioni complica ulteriormente le indagini, poiché il cortile adiacente alla palazzina in cui è avvenuto l’incidente è piuttosto stretto, costringendo il conducente a effettuare più manovre per uscire dal parcheggio.

Ripercussioni e considerazioni

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei parcheggi e sull’attenzione necessaria da parte degli automobilisti, specialmente in aree frequentate da bambini. Le autorità locali potrebbero dover rivedere le misure di sicurezza e considerare possibili interventi per prevenire simili incidenti in futuro. La salute della bambina rimane una priorità, e ci si augura che riceva le migliori cure possibili nel suo percorso di recupero. Questo tragico evento funge da monito per tutti gli utenti della strada, sottolineando l’importanza di una guida prudente e consapevole.