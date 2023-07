Una bimba di 3 anni lasciato sola in auto, parcheggiata fuori da un supermercato. Era insieme ai nonni che erano andati a fare la spesa e avevano deciso di lasciarla tutta sola all’interno della macchina. Qualcuno ha notto la sua presenza e ha subito allertato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno provveduto a denunciare i nonni della bimba, dopo essersi accertati che stesse bene.

La vicenda ha avuto luogo in un grande centro commerciale che sorge nella cittadina di Grugliasco, in provincia di Torino, in Piemonte. Nella serata del 4 luglio 2023, una persona ha segnalato la presenza di una bimba sola in un’auto.

La bambina, di poco più di tre anni, era stata lasciata in auto dai nonni nel parcheggio. Loro erano andati a fare la spesa e avevano deciso di non portarla con loro, forse perché in quel momento stava dormendo. Non considerando i pericoli di una condotta sconsiderata come questa.

Dopo la segnalazione di una persona che ha visto la bambina nel parcheggio, sono stati allertati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. I Carabinieri hanno forzato il finestrino dell’auto parcheggiato per permettere alla bambina di uscire.

La piccola di soli 3 anni è stata poi accompagnata dai sanitari del 118 in ospedale, per tutti gli accertamenti del caso. Sta bene, ma ha corso un pericolo enorme, visto che nelle auto in estate le temperature raggiungono livelli impressionanti.

Bimba di 3 anni sola in auto: per fortuna le sue condizioni di salute erano buone, nonni denunciati

I nonni, una coppia di pensionati di origine spagnola, sono arrivati dopo un po’, quando hanno finito di fare la spesa. I Carabinieri li hanno denunciati a piede libero per abbandono di minori.

La bambina, quando sarà dimessa dall’ospedale, sarà affidata nuovamente ai genitori. In questi giorni erano da soli in vacanza all’estero. Ma stanno già tornando in Italia.