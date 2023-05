A Marigliano, in provincia di Napoli, in Campania, tre Carabinieri salvano una bimba di 4 anni con crisi respiratoria a scuola. Le maestre erano disperate e hanno chiamato i soccorsi. Gli agenti dell’arma hanno prontamente raggiunto l’istituto scolastico e, praticando una rapida manovra toracica salvavita, hanno permesso alla piccola di tornare finalmente a respirare.

La bambina di 4 anni si è sentita improvvisamente male mentre si trovava nella scuola dell’infanzia di via Pontecitra a Marigliano, in provincia di Napoli. Ha iniziato a respirare male, avendo una crisi mentre si trovava nel giardino.

Le maestre l’hanno vista immobile e priva di sensi. Il battito del suo cuore era fortemente rallentato: sembrava dovesse fermarsi da un momento all’altro. Le maestre hanno subito chiamato i soccorsi, temendo il peggio.

Qualcuno ha chiamato il 112, altri il 118. I primi ad arrivare a scuola sono stati i Carabinieri di Castello di Cisterna, che immediatamente hanno praticato una manovra toracica. La bimba ha avuto un sussulto e ha ripreso colore, tornando a respirare.

Nel frattempo nella scuola dell’infanzia di Marigliano è arrivata anche l’ambulanza, che ha trasferito la piccola in ospedale. I medici dicono che sta bene, ma per sicurezza dovrà rimanere ricoverata ancora per un po’.

Sta bene la bimba di 4 anni con crisi respiratoria a scuola salvata dai Carabinieri

I Carabinieri hanno dovuto praticare più volte il massaggio cardiaco alla bambina.

Appena abbiamo visto che si stava riprendendo, siamo tutti scoppiati a piangere.

Queste le parole dei tre militari. Poco dopo è arrivata anche la mamma: