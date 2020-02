Bimba di 4 mesi guarita dal coronavirus Arriva una bellissima notizia dalla Cina meridionale, una bimba di soli 4 mesi è guarita dal coronavirus ed è la più piccola ad averlo sconfitto.

Arriva una bellissima notizia dalla Cina meridionale, una bimba di soli 4 mesi è guarita dal coronavirus ed è la più piccola ad averlo sconfitto.

La piccola è stata dimessa dall’ospedale nella provincia di Hainan nella Cina meridionale, l’ospedale stesso ha confermato che si tratta della più piccola paziente della provincia con malattia polmonare causata dal nuovo virus.

La piccola quando il 27 gennaio sia è ammalata aveva tre mesi.

La bambina di 4 mesi era tornata ad Haikou dopo un viaggio di famiglia a Xiaogan, una città che si trova nella provincia di Hubei dove si trova la città epicentro dell’epidemia, Wuhan.

Lo scorso 27 gennaio le era stato diagnosticato il nuovo coronavirus, la piccola aveva solo 3 mesi. La Provincia fino alla mezzanotte di ieri ha riportato 142 casi confermati di questo nuovo virus con 3 vittime mentre le persone dimesse dall’ospedale perchè guarite sono 19. A Pechino un’altra bambina di 9 mesi era stata ricoverata in ospedale ed è riuscita anche lei a guarire dal coronavirus.

Purtroppo in Cina sono stati superati i 1000 morti a causa di questo nuovo virus ad oggi. Le infezioni confermate sono 42.638 a livello nazionale.

Ritornando nel nostro Paese invece, secondo l’ultimo bollettino dell’ospedale Spallanzani di Roma, i due turisti cinesi, sono ancora ricoverati in terapia intensiva e, fortunatamente, entrambi presentano un leggero miglioramento delle condizioni di salute generali, mentre il ventottenne italiano risultato positivo al coronavirus continua ad essere in buone condizioni.

Lo scorso 30 gennaio invece, sempre in un ospedale in Cina, una bambina è nata da una donna incinta infettata dal nuovo coronavirus.

Sia la mamma che la bambina sono in condizioni stabili e la piccola non è risultata positiva al virus. A far trapelare questa notizia è il China Daily che attraverso un tweet ha affermato: “Buone notizie! Una donna incinta infettata dal nuovo coronavirus ha dato alla luce una bambina in buona salute in un ospedale di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, il 30 gennaio. Sia la mamma che la bimba sono in quarantena”.