La bimba di 5 anni morta di Covid ad Ancona, dove era ricoverata presso l’ospedale materno infantile Salesi del capoluogo marchigiano, è venuta a mancare a causa di una gravissima insufficienza respiratoria. Purtroppo la piccola, risultata positiva alla Covid-19, aveva già altre malattie pregresse. Le sue condizioni di salute sono apparse subito disperate.

La piccola era ricoverata presso l’ospedale materno infantile Salesi di Ancona, nel reparto di rianimazione pediatrica, per una gravissima insufficienza respiratoria, provocata dalla positività alla Covid-19 e da importanti comorbidità, visto che aveva già altre malattie.

Come leggiamo in una nota il direttore della Sod Anestesia e Rianimazione Pediatrica del presidio ospedaliero del capoluogo della Regione Marche, la bambina risultata positiva al tampone per la rilevazione della Covid-19 è morta nella giornata di martedì 3 maggio 2022.

La bambina era in ospedale dal primo maggio, dopo il trasferimento dal Pronto soccorso dell’Ospedale di Fano per gravissima insufficienza respiratoria.

Era anche “risultata positiva al tampone Sars-CoV-2 e al ricovero presentava un quadro di grave Ards (Sindrome da distress respiratorio acuto) ad etiologia prevalentemente batterica. La paziente era affetta da importanti comorbidità: Trisomia 18, Ipoplasia corpo calloso, Cardiopatia congenita complessa tipo miocardio non compattato con difetti interventricolari muscolari multipli e anomalie vascolari”.

Bimba di 5 anni morta di Covid ad Ancona, i medici non hanno potuto fare niente per salvarla

I medici hanno tentato di tutto, come ha spiegato il dirigente medico nella nota resa pubblica dopo il decesso. Ma purtroppo il piccolo angelo è volato in cielo troppo presto.

