Tragedia in Bulgaria, dove una bimba di 5 mesi è morta in un incidente stradale, mentre si trovava in auto insieme alla sua famiglia. La piccola viveva con i genitori in Italia, in provincia di Padova, a San Giorgio in Bosco. La piccola comunità italiana è in lutto per la morte di Saliha Mavigok ed è vicina alla sua famiglia.

Saliha Mavigok avrebbe compiuto 5 mesi lunedì 25 ottobre 2021. Ma purtroppo è morta in un terribile incidente stradale avvenuto in Bulgaria. La piccola viaggiava con la sua famiglia lungo la tangenziale di Elhovo: lei, il fratello maggiore di 2 anni e i due genitori.

La mamma è una donna romena, il papà un uomo turco. La famiglia ha la residenza nel Comune di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. La mattina del 23 ottobre viaggiava con il resto della famiglia, quando intorno alle 8 il loro SUV ha avuto un terribile incidente contro un camion.

La famiglia stava viaggiando tra la Romania e la Turchia, quando all’improvviso un tir ha invaso la loro corsia di marcia. Purtroppo non hanno potuto far niente per evitare l’impatto con il mezzo pesante: l’auto si è accartocciata.

Georgiana Stefan, la mamma di 28 anni, e il figlio maggiore David hanno riportato traumi gravi. Subito li hanno ricoverati all’ospedale di Siven, dove per 48 ore sono rimasti in pericolo di vita. Mehmet Mavigok, il papà di 44 anni, titolare di un kebap a San Giorgio in Bosco ha riportato alcune ferite.

Bimba di 5 mesi morta in un incidente stradale: per lei non c’è stato nulla da fare

Per la più piccola di casa, invece, non c’è stato più nulla da fare. Il fratellino sta migliorando, mentre la mamma è ancora in rianimazione.

Fonte foto da Pixabay

Il padre vorrebbe trasferire moglie e figlio all’ospedale di Cittadella e il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo, sta cercando di fare il possibile. La comunità si stringe alla famiglia della bambina morta.