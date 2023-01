Si chiamava Elya e il suo piccolo cuoricino non ha retto alle bombe russe che da quasi un anno cadono sulle teste di tanti bambini ucraini, che stanno pagando il prezzo più pesante dell’invasione di Mosca. La bimba di 6 anni ha avuto un infarto in Ucraina, nella cantina sotto terra dove si nascondeva ormai da troppo tempo insieme alla sua famiglia. Per i medici la piccola è deceduta per crepacuore.

L’Ambasciata ucraina presso la Santa Sede ha raccontato la triste storia di Elya. La piccola di 6 anni viveva a 5 km dal fronte, nella città di Avdiivka, nell’Oblast di Donetsk. Il suo piccolo cuore non ha retto a quanto sta accadendo nel suo paese.

Viveva da 11 mesi nel seminterrato di un’abitazione, nascosta insieme alla sua famiglia per sfuggire agli attacchi dell’esercito russo, sia dal cielo sia da terra. La sua vita era piena di tensione, paura, ansia. Di notte, al buio, il suo cuore non ha retto.

È un bambina di 6 anni, si chiama Elya. Negli ultimi 11 mesi Ely ha vissuto ad Avdiivka, a 5 km dalla linea del fronte. Si è nascosta per la maggior parte del tempo nel seminterrato con la sua famiglia per paura dei bombardamenti. Lei è morta la notte scorsa per un attacco di cuore.

Questo il post apparso su Twitter e pubblicato dall’Ambasciata ucraina presso la Santa Sede. Ambasciata che racconta spesso di persone decedute durante il conflitto che da quasi un anno sta causando danni inimmaginabili e perdite devastanti.

Bimba di 6 anni ha un infarto in Ucraina: la denuncia di Unicef sulle condizioni dei bambini

Secondo i dati resi noti dall’Unicef sul suo sito, sarebbero 1170 i bambini direttamente colpiti dalla guerra in Ucraina. 415 di loro hanno perso la vita, mentre 755 sono ricoverati per le ferite subite. Ma i dati si riferiscono al 20 novembre.

Bambini come Elya, volati troppo presto in cielo.