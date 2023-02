A Napoli paura per una bimba di 8 anni in ospedale in seguito a una lite in cui sono state usate delle forbici, che le hanno provocato delle lesioni che hanno costretto i sanitari a richiedere il ricovero in ospedale. La lite ha avuto luogo tra donne e nel marasma è rimasta coinvolta anche la giovanissima ragazzina. Quali sono le sue condizioni di salute?

Fonte foto da Pixabay

Siamo nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Due donne litigano furiosamente, ferendosi reciprocamente con delle forbici. Purtroppo nella rissa è rimasta coinvolta anche una bambina di 8 anni, portata subito in ospedale per le lesioni riportate.

La lite ha avuto luogo nella serata di sabato 18 febbraio 2023 a Napoli. Due donne di 33 e 35 anni hanno raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pelletrini per delle ferite, causate, con tutta probabilità da alcune forbici.

Non si conoscono ancora le cause della lite tra le due donne. Si sa, però, che entrambe sono finite in ospedale. E con loro anche una bimba di soli 8 anni, la nipote della donna di 35 anni, presente al momento della lite.

Per i medici le ferite non sono gravissime. La bimba se la caverà in 8 giorni, anche se è stata tanta la paura in un primo momento per le lesioni riportate alla mano dalla piccola. Per la 33enne i giorni di prognosi sono invece 20, mentre 15 per la 35enne.

Fonte foto da Pixabay

Bimba di 8 anni in ospedale, i Carabinieri indagano su questo e anche su un altro caso avvenuto a Napoli

I Carabinieri della compagnia Napoli Centro indagano su questo caso, per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Cercando anche di comprendere perché ha avuto luogo la rissa e perché le donne hanno coinvolto la bambina.

Sempre nella notte, un uomo di 42 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco: il marito della proprietaria di un bar di piazza Montecalvario avrebbe litigato con uno sconosciuto. Anche qui le motivazioni non sono note.