Si chiama Aranza Maria Ochoa Lopez, la bimba di 8 anni ritrovata in Messico, dopo che nell’ottobre del 2018 era stata rapita a Vancouver. Si trovava in un centro commerciale quando il 25 ottobre la madre biologica l’ha portata via. Da allora si erano completamente perse le tracce. Fino a quando, anni dopo, gli agenti, che ancora indagavano sul caso, non l’hanno ritrovata, a tanti chilometri di distanza da casa.

Aranza Maria Ochoa Lopez si trovava in un centro commerciale. Quel giorno indossava una camicia blu scura a maniche lunghe con un cane bulldog stampato di fronte, un paio di pantaloni a righe blu, viola e bianche e le scarpe dei Paw Patrol, noto cartone animato amatissimo dai bambini.

Da allora l’FBI ha diramato le foto della bambina scomparsa dappertutto. Scoprendo, poi, che Aranza Maria Ochoa Lopez si trovava in Messico. Non è stato facile raggiungere la piccola. Molte agenzie sono state coinvolte nelle sue ricerche. Oltre al dipartimento di polizia di Vancouver, hanno lavorato il dipartimento per l’infanzia, la gioventù e le famiglie dello Stato di Washington, la Fiscalía General del Estado de Michoacán e l’Instituto Nacional de Migración. Così come l’FBI.

Per più di quattro anni, l’FBI e i nostri partner non si sono arresi. La nostra preoccupazione ora sarà sostenere Aranza mentre inizia la sua reintegrazione negli Stati Uniti.

Queste le parole di Richard A. Collodi dell’ufficio sul campo di Seattle dell’FBI. La bambina, nata il 17 aprile 2014, è scomparsa quando era piccolissima. L’aveva portata via la madre biologica, che aveva perso l’affidamento della piccola per problemi con la legge.

Bimba di 8 anni ritrovata in Messico: quando è stata rapita aveva pochissimi anni

Esmeralda Lopez-Lopez, la sua mamma biologica, aveva perso la custodia della piccola per abusi su sua figlia. La donna era già stata arrestata nel 2019, ma della figlioletta si erano perse le tracce.

Esmeralda Lopez-Lopez ha ricevuto una condanna per rapimento di secondo grado e interferenza di custodia di primo grado per la scomparsa della figlia. Dovrà scontare una pena di 20 mesi. Intanto, le autorità faranno di tutto per aiutare la piccola a reinserirsi.