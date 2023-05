Bimba di 9 anni perde la vita poco dopo aver mostrato sui social una foto del suo primo giorno di scuola

Payton Crustner aveva appena mostrato con orgoglio una foto in cui annunciava di essere felice per il suo primo giorno di scuola in una classe nuova. La bimba di 9 anni perde la vita poco dopo, non sapendo che quella era l’ultima immagine che i suoi famigliari avrebbero avuto di lei sorridente e felice per quella nuova esperienza.

Payton Crustner era felice quel giorno. Doveva andare in quarta elementare e, per l’occasione, aveva realizzato un cartello con scritta la bella notizia. Un volto sorridente che da lì a poco si sarebbe spento, a causa di un incidente stradale.

Payton Crustner aveva solo 9 anni e stava andando a scuola, per iniziare la quarta elementare. Purtroppo non è mai arrivata in classe, perché qualcuno ha portato via la sua vita e il suo futuro. Quella foto le è stata fatta 10 minuti prima della tragedia.

Marcus Wayne Dukes stava guidando in autostrada, quando ha svoltato a sinistra per immettersi nel traffico in arrivo. Il 18enne, però, non ha vito la macchina di Miranda Michelle Clark arrivare. Sul sedile posteriore dell’auto della 32enne c’erano Payton di 9 anni, suo fratello maggiore di 16 anni e un altro bimbo di 3 anni.

Payton è stata sbalzata fuori dall’auto, perché indossava solo la cintura di sicurezza inferiore e non quella completa. Marcus Dukes, il fratello di Payton e il bambino di 3 anni non indossavano le cinture di sicurezza.

Bimba di 9 anni perde la vita il giorno stesso in cui doveva cominciare la quarta elementare

Tutte le persone coinvolte sono state portate in ospedale d’urgenza. Il ragazzo adolescente aveva ferite gravi, mentre per Payton non hanno potuto fare niente. Le altre tre persone avevano solo lievi ferite.

Un parente ha aperto una raccolta fondi su Facebook per pagare le spese funebri per la bimba e le cure sanitarie per il fratello maggiore.