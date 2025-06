Bimba di cinque mesi trovata morta, la tragica scoperta

Un tragico evento ha scosso Roma, in particolare il parco di Villa Pamphilj, dove è stato rinvenuto il corpo di una neonata. La scoperta, avvenuta attorno alle 16 di sabato 7 giugno, ha lasciato la comunità in stato di shock. Le prime informazioni suggeriscono che la piccola avesse circa cinque mesi e, secondo le testimonianze, si trattava di una femmina con carnagione chiara e capelli chiari. Nonostante i tentativi del personale del 118 di rianimarla, ogni sforzo è risultato vano.

Scoperta del corpo e intervento delle forze dell’ordine

Il ritrovamento del corpicino è stato segnalato a seguito dell’allerta di alcuni passanti che hanno notato un oggetto sospetto tra i rovi del parco. La segnalazione è giunta intorno alle 16:30, portando sul posto polizia e carabinieri per indagare sull’accaduto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia scientifica per effettuare i necessari rilievi. Le prime analisi sul corpo hanno rivelato segni di trauma sul braccio e sulla mano destra della neonata. Una delle persone che ha assistito alla scena ha descritto il momento, sottolineando come inizialmente avesse confuso il corpo con un bambolotto, esprimendo la propria incredulità e il panico provato. Un’altra testimone ha avuto bisogno di assistenza medica a causa di un malore, provocato dalla forte emozione.

Sopralluogo del pm e indagini in corso

In seguito alla scoperta, il pubblico ministero di turno della Procura di Roma ha avviato un sopralluogo nel luogo del ritrovamento. La zona è stata recintata per consentire alla polizia scientifica di effettuare indagini approfondite. Attualmente, le autorità stanno raccogliendo tutte le prove disponibili per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della neonata. Le indagini si concentrano non solo sulle cause del decesso, ma anche su eventuali responsabilità. Questo caso ha suscitato un forte interesse pubblico e la comunità attende con ansia sviluppi e chiarimenti da parte delle forze dell’ordine. La tragedia ha colpito profondamente i residenti di Roma, lasciando tutti con un senso di smarrimento e tristezza per la perdita di una vita così giovane e innocente.