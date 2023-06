Sul caso della bimba di un anno dimenticata in auto dal padre, che doveva portarla all’asilo nido, ma quel mattino ha avuto un vero e proprio black out nella sua testa, interviene anche Daniele Carli. Purtroppo anche lui ha subito un lutto analogo e ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire affrontare una situazione del genere. E non darsi pace per una dimenticanza che non è colpa di nessuno.

Sono a disposizione del papà carabiniere, che ha perso sua figlia a Roma. Se vorrà gli starò vicino. Il dolore purtroppo non passa mai, ma con il tempo si impara a conviverci.

Queste le parole che Daniele Carli, ingegnere di 49 anni di Scarlino, in provincia di Grosseto, rivolge al papà che ha perso sua figlia lo scorso 7 giugno a Roma. Doveva portarla all’asilo nido e poi andare al lavoro. Ma si è dimenticato di lasciarla, dimenticandola in auto chiusa per ore sotto il sole.

Ad accorgersi di quanto accaduto la moglie, andata all’asilo nido a prendere la piccola. Quando le maestre le hanno detto che la bimba quel giorno non era all’asilo, lo ha subito chiamato. Lui è corso in auto e ha visto la figlioletta sul seggiolino ormai priva di vita.

Daniele ha vissuto sulla sua pelle la stessa esperienza e chiede che il padre non venga lasciato mai solo: amici e parenti, ma anche psicologi devono stargli vicino in questo momento di lutto profondo.

Bimba di un anno dimenticata in auto dal padre

Daniele sa bene cosa prova quel padre. Sua figlia Giorgia è venuta a mancare il 18 maggio di cinque anni fa. Il papà l’aveva dimenticata in auto, nel parcheggio dell’azienda dove era andato a lavorare. Lui sa che è un abisso con il quale fare i conti ogni giorno.

Ma sa anche che avere persone accanto che lo sostengono è fondamentale, per non sentirsi abbandonati in un dolore che non passa mai e che deve essere metabolizzato, diventando parte di sé, anche se la vita, inevitabilmente, va avanti.