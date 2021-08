Come è potuto accadere?

Per il caso della bimba morta a Ferrara, cadendo dalla bici, ora sono indagati i genitori. La Procura indaga su un caso davvero drammatico, che ha portato alla morte di una piccola di soli 8 anni in un incidente avvenuto giovedì intorno all’ora di pranzo. E c’è chi si chiede se questo fatto, con un po’ di sana prevenzione, si sarebbe potuto evitare.

La morte di un figlio è sempre una grande tragedia. Ancor di più quando avviene in un modo così assurdo: ogni mamma e ogni papà si chiedono se si poteva evitare, facendosi una colpa di quello che è accaduto. Come è avvenuto nel caso della bambina marocchina morta a Ferrara.

Era giovedì 12 agosto, più o meno l’ora di pranzo, quando la piccola di 8 anni ha perso la vita cadendo dalla bicicletta. Sul corpo della piccolina il pm Fabrizio Valloni ha deciso di disporre l’autopsia, per accertare con sicurezza quali sono state le cause del suo decesso.

Come atto dovuto, il Pm ha dovuto iscrivere nel registro degli indagati i genitori, con l’accusa di omicidio colposo. Ci si chiede se si poteva evitare quello che è accaduto o se sia stata solo una tragica fatalità, di fronte alla quale nessuno sarebbe potuto intervenire.

La caduta dalla bicicletta, in realtà, risale al giorno precedente, quando intorno alle 18 la bambina con il fratello più grande di due anni era andata a fare un giro in bici, nella zona dell’acquedotto. La piccola era caduta e aveva sbattuto la testa. Ma non era stata portata al pronto soccorso.

Bimba morta a Ferrara, le indagini proseguono

Tornata a casa, la bambina non stava male. Si era solo spaventata e i genitori avevano messo sulla sua testa del ghiaccio. Non c’erano segni evidenti della caduta. Durante la notte, mentre dormiva, ha cominciato a sentirsi male. e al mattino ha iniziato a vomitare e a stare sempre peggio.

I famigliari preoccupati si sono rivolti ai sanitari del 118. Quando però i medici sono arrivati a casa della famiglia, le sue condizioni erano disperate. Hanno fatto il tutto e per tutto per lei, ma senza poterla salvare. I genitori in lacrime hanno raccontato tutto agli agenti della squadra mobile di Ferrara sopraggiunti.