Fatima è morta perché qualcuno l’ha lanciata? Non è scivolata giù, ma è stata buttata? L’autopsia sul corpo della bimba morta a Torino, cadendo dal balcone, non avrebbe dubbi. Pare che dai primi riscontri il suo corpicino sia stato ritrovato troppo in là rispetto alla “traiettoria” che il suo corpicino avrebbe dovuto fare cadendo accidentalmente dalle braccia di chi la teneva per giocare.

Il medico legale ha condotto l’esame autoptico sul corpicino della bimba di 3 anni. Cadendo dall’edificio del capoluogo piemontese, che si trova in via Milano, la traiettoria a parabola riscontrata non è compatibile con le parole del patrigno, che aveva raccontato di un gioco finito in tragedia.

Fatima è caduta troppo distante dalle ringhiere del ballatoio, quasi al centro del cortile. Quindi non può essere scivolata dalle mani di Azhar Mohssine, il marocchino di 32 anni in carcere con l’accusa del suo omicidio. Il medico legale Roberto Testi ha fatto anche un sopralluogo nel condominio raccogliendo testimonianze di quanto accaduto.

Azhar Mohssine aveva raccontato che la bambina le era scivolata dalle braccia mentre giocavano sul ballatoio, cadendo nel cortile. Mentre la mamma lo accusa di averla uccisa buttandola giù dopo un litigio della coppia.

Il patrigno sostiene che la piccola è morta mentre giocavano al classico gioco “vola vola”: ha perso la presa e lei è caduta. Ma in questo caso avrebbe dovuto sbattere prima contro il tetto del ballatoio, cadendo in maniera verticale, vicino alle ringhiere. E non verso il centro del cortile dove il corpicino è stato ritrovato.

Bimba morta a Torino cadendo dal balcone, l’autopsia svelerebbe il mistero della sua caduta

Dovranno essere eseguite analisi più approfondite per capire cosa è successo alla bambina, tramite una consulenza cinetica sulla parabola di caduta. Per comprendere se è stata uccisa accidentalmente o volontariamente. Dall’autopsia non emergono ferite precedenti.

Ci sarebbe anche un video che riprende il momento, ma la telecamera inquadra verso il basso e non si vede come sia caduta dal ballatoio del condominio di via Milano.