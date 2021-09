Camilla Campagnucci è morta due volte. Non si placano le polemiche sulla sua morte. La bimba era morta sulle piste da sci del gruppo del Sestriere, in provincia di Torino, in Piemonte. La ragazzina era morta andando a urtare contro le barriere della pista, proprio come era successo un anno prima a un altro sciatore. La pena di 12 mesi è stata convertita dopo il patteggiamento a una pena peculiare di 270mila euro da versare allo Stato.

Era il gennaio del 2019 quando Camilla Campagnucci si trovava sulle piste della Vialattea. La ragazza era morta nello stesso punto in cui un anno prima l’ingegnere siciliano Giovanni Bonaventura era deceduto, andando a sbattere contro le barriere frangivento posizionate a margine delle piste.

I vertici della società che ha in gestione gli impianti sciistici hanno patteggiato la pena. Per ognuna delle morti, quindi 12 mesi ciascuno, tutto è stato convertito in una pena pecuniaria di 90mila euro a testa, che dovranno essere versati allo Stato.

Le persone imputate, per le quali il giudice Maria Francesca Abenavoli ha accolto le richieste di patteggiamento, sono Giovanni Brasso, presidente del cda della Sestrieres Spa, Alessandro Perron Cabus, ad, Alessandro Moschini direttore tecnico.

Gli imputati, che devono rispondere per l’accusa di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sugli infortuni sul lavoro, sono difesi dai legali Simona Grabbi, Giovanni Lageard e Roberto Macchia.

Bimba morta sulle piste da sci a Sestriere, le parole del padre

Francesco Campagnucci, il papà di Camilla, non condivide per niente le decisioni approvate anche dalla Procura, nella persona del pm Giovanni Caspani.

Ce l’hanno ammazzata un’altra volta. La morte ti crea un senso di impotenza e oggi proviamo la stessa angoscia. Non può chiudersi con una multa una vicenda così: questo non è un furto, è un duplice omicidio.

Queste le parole del padre di Camilla Campagnucci, che poi aggiunge: