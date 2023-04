Un anno fa un incidente in un ristorante le ha portato via l'arto

Si chiama Angela la bimba senza una gamba che riceverà un bellissimo dono. La piccola aveva perso l’arto durante un incidente mentre si trovava in un ristorante. L’Asl Napoli 1 annuncia l’acquisto per lei di una una protesi speciale che non solo le permetterà di tornare a camminare, ma anche di ricominciare a ballare: la scuola di danza era, infatti, la sua grande passione.

Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1, ha infatti annunciato che la speciale protesi pensata per Angela le permetterà di tornare a camminare, a ballare e anche a seguire i corsi di nuoto.

Nei limiti del possibile dobbiamo garantirle una vita normale. La Asl – come sempre avviene in questi casi – farà la sua parte: ci occuperemo noi di Angela e di tutto ciò di cui avrà bisogno.

Angela ha solo 7 anni e non basterà una protesi, come ha aggiunto il direttore della Asl:

Angela sta crescendo e, dunque, l’arto artificiale andrà sostituito spesso ma non importa: abbiamo già affrontato situazioni del genere, lo faremo di nuovo e nel migliore dei modi. Le protesi verranno cambiate ogni volta che sarà necessario: Angela ha già sofferto troppo.

Bimba senza una gamba tornerà a camminare e a ballare grazie a una protesi speciale

Angela aveva perso l’arto circa un anno fa. Si trovava in un ristorante di Posillipo a festeggiare una Prima Comunione. Improvvisamente, mentre giocava in giardino rincorrendo un palloncino una lettera di marmo dell’insegna con il nome del ristorante le è caduta addosso.

I medici del pronto soccorso non hanno potuto far altro che amputarle la gamba. Ha dovuto subire in seguito cinque interventi chirurgici in pochi mesi, uno anche sbagliato. Ora la bella notizia di una protesi che le permetterà di tornare ad avere una vita normale, per camminare, correre, ballare e nuotare, come piace fare a lei.