Due bimbi in ospedale dopo un sinistro avvenuto a Velletri, in provincia di Roma, nel Lazio. Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 gennaio, in zona Cinque Archi, un’ambulanza avrebbe attraversato un incrocio passando con il semaforo rosso. Nel sinistro sarebbero rimasti coinvolte ben sette persone, tra cui due bambini.

L’ambulanza sarebbe passata a tutta velocità con la sirena accesa, attraversando l’incrocio tra la strada provinciale Velletri Nettuno e la Cisterna Campoleone, nel Comune di Velletri, anche se il semaforo era rosso.

A causa dell’incidente sette persone sarebbero rimaste coinvolte. Tra loro anche due bambini di 3 e 10 anni, che si trovano ora ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Non sarebbero in pericolo di vita, ma i medici hanno deciso di tenerli in osservazione per un bel po’.

Una famiglia composta da quattro persone viaggiava a bordo di una Lancia Y e stava percorrendo la strada del comune in provincia di Roma. A bordo c’erano il conducente di 43 anni, sua moglie e i due bambini di 3 e 10 anni.

L’uomo ha attraversato l’incrocio con il semaforo verde, quando improvvisamente un’ambulanza a sirene spiegate è sopraggiunta, travolgendo in pieno il mezzo. Sul posto sono arrivati subito i mezzi di soccorso, anche i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno fatto tutti i rilievi del caso, liberando in breve tempo la carreggiata dai mezzi coinvolti.

Bimbi in ospedale a Velletri, quali sono le loro condizioni di salute

I soccorritori hanno subito trasportato i due bambini in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I medici li hanno sottoposti ai primi accertamenti del caso, ma le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

Anche le altre cinque persone soccorse non hanno riportato conseguenze gravi, anche se tutti si sono molto spaventati. I residenti della zona da tempo lamentano la pericolosità di quel tratto di strada.