Bimbo cade da un terrazzino posto al primo piano di un’abitazione e si ferisce. Subito il soccorso da parte dei sanitari del 118, che hanno prestato al bambino di soli 3 anni le prime cure, per poi portarlo d’urgenza in ospedale. È successo nel pisano. Quali sono le condizioni di salute del piccolo paziente di 3 anni?

Fonte Pixabay

Il brutto incidente domestico ha avuto luogo a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, nella giornata di domenica 28 febbraio, quando era più o meno l’ora di pranzo.

Il bambino di tre anni si trovava sul terrazzino di questa casa e si sarebbe sporto troppo per guardare giù. Così facendo ha perso l’equilibrio ed è caduto dal primo piano, cadendo a terra e riportando a causa dell’incidente diverse fratture.

La famiglia di origine nordafricana che vive a Santa Croce sull’Arno non si sarebbe accorta che il bambino era in una situazione di pericolo. E a causa di questo piccolo attimo di disattenzione, loro figlio è caduto dal terrazzino al primo piano.

Tutti i famigliari del bambino si trovavano in casa, ma purtroppo non sono riusciti a intervenire in tempo per evitare che il bambino cadesse da quel terrazzino posto al primo piano della loro abitazione. A volte, purtroppo, bastano anche pochi secondi con i bambini…

Fonte Pixabay

Bimbo cade dal terrazzino al primo piano: quali sono le sue condizioni di salute

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118. I medici, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, con l’aiuto dell’elicottero Pegaso.

Fonte Pixabay

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il piccolo di soli 3 anni non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato delle ferite comunque non gravi. Al momento è ancora ricoverato presso il reparto di osservazione breve dell’ospedale pediatrico fiorentino.