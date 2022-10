Chissà quanto si sarà spaventato questo piccolo alunno di Faleria, un piccolo comune in provincia di Viterbo, nel Lazio. Il bimbo, chiuso per ore nel deposito dello scuolabus, deve aver avuto paura. A bordo, nel tragitto di strada da casa a scuola, al mattino, si era infatti addormentato. A fine turno, l’autista del mezzo scolastico non si è accorto della sua presenza e ha chiuso tutto, andandosene via.

Fonte foto da Pixabay

Il bambino di 8 anni stava andando a scuola. Come ogni giorno, era salito sullo scuolabus che lo avrebbe accompagnato, ma si è addormentato. Mentre tutti gli altri bambini sono scesi, lui è rimasto a bordo. L’autista ha continuato a guidare fino al deposito e lo ha chiuso, per andarsene.

Improvvisamente il bambino si deve essere svegliato: chissà che paura quando si è trovato da solo. A dare l’allarme, una donna che stava passeggiando con il suo cane. Ha sentito le urla del bambino e ha chiamato subito i Carabinieri, che l’hanno raggiunta in poco tempo.

Va tutto bene, siamo qua e ti facciamo uscire.

Queste le parole del maresciallo della Stazione dei Carabinieri intervenuto per liberare il bambino di 8 anni. I militari hanno anche chiamato i genitori, per dire loro che il figlio non era a scuola e di raggiungerli subito al deposito dei mezzi.

Nel frattempo, hanno cercato di tirare fuori il bambino. Gli agenti hanno spiegato al piccolo come aprire da dentro lo scuolabus. Seguendo con attenzione le sue istruzioni, in poco tempo il piccolo era libero.

Grazie alla donna che si trovava a passare proprio di lì, ai Carabinieri che lo hanno aiutato e al bambino che ha seguito le loro istruzioni, il piccolo è uscito in poco tempo.

Il bambino, per fortuna, stava bene. E sceso dallo scuolabus ha potuto riabbracciare la mamma.