I medici non hanno potuto far niente per salvare questa giovanissima vita. Il bimbo di 10 anni con febbre alta da giorni è peggiorato improvvisamente. La sua temperatura corporea non scendeva, nonostante le medicine. Poi, all’improvviso, il suo cuore si è fermato. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, è diventato troppo presto un angelo volato in cielo.

Un decesso che, al momento, rimane inspiegabile. E forse solo l’autopsia, già disposta sul corpo del piccolo residente a Legnano, in provincia di Milano, potrà fare chiarezza. Mentre la famiglia in lutto si chiede il perché della sua prematura scomparsa.

Il bambino, che frequentava la scuola primaria di Legnano, da qualche giorno aveva la febbre alta. La temperatura non ne voleva sapere di scendere. Poi all’improvviso il piccolo si è sentito male. I genitori hanno chiamato il 118: la corsa in ospedale è stata, però, inutile.

Quando il bambino è arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino le sue condizioni erano già gravi. Il piccolo è arrivato intorno alle 7 di domenica 20 novembre 2022 con i famigliari, ma il cuore si era già fermato. Nonostante le manovre di rianimazione, dopo 40 minuti i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’ospedale ha già disposto l’autopsia sul corpo del piccolo per fare chiarezza sulle cause di un decesso che appare senza spiegazioni, anche perché il bambino aveva solo la febbre alta e nessun altro sintomo.

In questo periodo la febbre alta è un sintomo abbastanza comune, tra influenza e altri malanni di stagione. Molti bambini lamentano febbre alta che fa difficoltà a scendere e il virus influenzale pare sarà molto duro da affrontare.

La famiglia chiede però risposte per capire perché il bambino è deceduto così improvvisamente, senza una spiegazione apparente.