Hanno tentato il tutto per tutto per salvare la vita al bambino di 10 anni, ma tutto è stato inutile

I medici hanno provato di tutto per salvargli la vita, ma inutilmente. Il bimbo di 10 anni con febbre alta è stato rianimato per 40 minuti. I dottori dell’ospedale di Legnano, dove è stato portato con urgenza dopo l’allarme lanciato dai genitori, hanno eseguito ogni manovra. Come prima hanno fatto gli operatori sanitari del 118 intervenuti in casa. Ma non hanno potuto far nulla.

Fonte foto da Pixabay

Quando il bambino ha raggiunto l’ospedale di Legnano, in provincia di Milano, le sue condizioni di salute erano già gravi. Sottoposto a tecniche di rianimazione, i medici hanno cercato di salvare la vita del piccolo che è deceduto per arresto cardiaco poco dopo.

Il comune della città metropolitana di Milano si stringe alla famiglia, per la perdita di un bambino di soli 10 anni. Da qualche giorno aveva una strana febbre alta che non gli passava. Poi le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, fino al triste epilogo.

Il bambino frequentava la scuola primaria di Legnano. Da qualche giorno era a casa a causa della febbre alta. Non aveva patologie particolari, non conosciute. Quando, intorno alle ore 7 di domenica 20 novembre, è arrivato in ospedale, era già grave.

Il cuore era già in sofferenza e dopo 40 minuti di tentativo di rianimazione da parte dei medici del pronto soccorso si è fermato definitivamente, lasciando nello sconcerto una famiglia che si chiede perché il piccolo è diventato così presto un angelo.

Bimbo di 10 anni con febbre alta rianimato per 40 minuti: si aspettano gli esiti dell’autopsia

Solo l’autopsia sul corpo del bambino di 10 anni potrà svelare le cause del decesso del giovanissimo. L’ospedale di Legnano ha già incaricato il medico legale e la famiglia rimane in attesa per poter organizzare il funerale al piccolo.

Fonte foto da Pixabay

Il bambino aveva solo febbre alta e i genitori avevano ipotizzato una semplice influenza o un virus stagionale.