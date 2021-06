Tragedia a Sommariva Bosco, un piccolo Comune in provincia di Cuneo, in Piemonte. Un bimbo di 10 anni muore a causa di un incidente avvenuto in montagna, che è risultato fatale. Il ragazzino, secondo le prime ricostruzioni, si trovava a bordo di un rimorchio di un trattore. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare niente per lui.

Gli inquirenti devono ancora chiarire la dinamica dell’incidente mortale che ha causato la morte di un ragazzino nelle campagne del Roero, in provincia di Cuneo. Un trattore in quel momento stava trainando un rimorchio carico di grano e a quanto pare lui era sopra.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di martedì 29 giugno 2021. Subito i soccorritori del 118 sono intervenuti a Sommariva Bosco, anche con un elisoccorso con a bordo medici e infermieri. Subito tutti hanno prestato le prime cure, ma il bimbo di 10 anni è morto poco dopo il loro arrivo sul posto.

Sul posto dell’incidente fatale, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri della compagnia locale. Gli agenti hanno già eseguito tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente, anche ascoltando alcune preziose testimonianze.

Da quello che si sa il bambino era su un rimorchio carico di grano che in quel momento era in movimento perché trainato da un trattore. All’improvviso, però, è accaduto qualcosa che ha provocato l’incidente che ha causato la morte del piccolo.

Bimbo di 10 anni muore nelle campagne del Roero: quali sono state le cause del decesso

Secondo quanto si apprende, pare che il bambino sia morto soffocato sotto il carico di grano che si trovava sul rimorchio.

La dinamica dell’incidente non è del tutto chiara, ma sembra che chi era alla guida del trattore non si sia accorto che il raccolto aveva coperto il piccolo che non poteva più respirare.