Per il piccolo non c'è stato più niente da fare

Per lui non c’è stato purtroppo niente da fare. Un bimbo di 10 anni perde la vita nel Lago di Garda. Si era appena tuffato insieme a due amici per fare un bagno. Si trovavano sul Ponte San Giovanni a Peschiera del Garda, in un punto in cui, però, è vietata la balneazione. La tragedia ha avuto luogo nel primo pomeriggio di lunedì 11 settembre 2023.

Erano circa le 15.40 di lunedì 11 settembre 2023, quando i vigili del fuoco hanno risposto a una chiamata d’emergenza a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, in Veneto. Un bambino di 10 anni di origine straniera è caduto in acqua vicino a Piazza Marina ed è annegato.

I sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia, che si trovavano già sul Lago di Garda per delle attività di addestramento con l’imbarcazione di Bardolino, hanno subito raggiunto il luogo. Individuato il bambino, lo hanno raggiunto ma non hanno potuto far niente per salvare la sua giovane vita.

I sommozzatori hanno recuperato il bambino e hanno prestato al piccolo di 10 anni i primi soccorsi. Hanno cercato di rianimarlo per almeno un’ora, fino a quando un medico del Suem ha dovuto per forza dichiarare il decesso del ragazzino.

Sul posto, oltre ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sono arrivati anche gli agenti della Capitaneria di porto e l’elicottero Drago 149. Elicottero che si era alzato in volo da Venezia per eseguire le ricerche del bimbo.

Bimbo di 10 anni perde la vita nel Lago di Garda: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso

Il bambino era insieme a due coetanei quando hanno deciso di tuffarsi dal ponte San Giovanni. Qui è assolutamente vietata la balneazione. Durante l’estate molte le infrazioni al divieto scoperte dagli agenti di Polizia locale.

Il bimbo di 10 anni, che forse non sapeva nuotare, non è più tornato a riva, in un punto in cui l’acqua è alta anche un paio di metri.